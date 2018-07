Cattolica Eraclea, il Consiglio comunale dice no alle trivelle alla foce del Platani

«No alle trivelle a ridosso della foce del Platani». Il consiglio comunale di Cattolica Eraclea ha approvato all’unanimità le osservazioni del sindaco Santino Borsellino per dire no, in sede di valutazione d’impatto ambientale, al permesso di ricerca per sali potassici e alcalini «Eraclea» presentato dalla General Mining Research Italy srl.

Il consiglio comunale, presieduto da Giusy Alagna, ha preso atto delle osservazioni facendole proprie e, di conseguenza, ha dichiarato «l’incompatibilità del progetto denominato Eraclea con i caratteri urbanistici, paesaggistici, ambientali e di uso del suolo con considerevole danno economico al comune di Cattolica Eraclea».

