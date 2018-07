A Sciacca saranno installati 10 distributori di alimenti per cani e gatti

Ha lanciato appelli sui social, organizzato una festa, ieri sera, in un locale dello Stazzone. Si è impegnata tanto Antonella Baldassano, animalista di Sciacca, ma adesso ha raggiunto il risultato, l’acquisto, per un migliaio di euro, di 10 distributori di alimenti per cani e gatti. «Da quando sono stati ritirati i cassonetti dalle strade della città e viene effettuata la raccolta dei rifiuti porta a porta – dice Antonella Baldassano – cani e gatti rimangono senza cibo. E allora io ho pensato a quest’iniziativa con la collocazione, entro pochi giorni, dei distributori. A trovare il cibo da inserire ci penseremo noi animalisti e coloro che vorranno collaborare».

