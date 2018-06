Sciacca, 60 posti auto in contrada Perriera presto disponibili

Sono 60 i nuovi posti auto ricavati al centro della contrada Perriera di Sciacca, tra il corso Miraglia, il viale Sciascia e la via Orazio Capurro.

Ormai manca soltanto il collaudo per i lavori del piano integrato Perriera ed entro pochi giorni saranno disponibili la gran parte dei posti auto, alcuni dei quali anche lungo il versante destro per le auto che arriveranno alla Perriera dalla via Amendola e dalla via Giovanni XXIII.

