Incidente sulla statale fra Racalmuto e Grotte, moto si schianta contro recinzione: gravi due giovani

Due giovani sono rimasti gravemente feriti in un incidente stradale sulla statale 640 fra Racalmuto e Grotte. I due erano a bordo di una moto di grossa cilindrata che, per cause in corso di accertamento, è andata a schiantarsi a elevata velocità contro una recinzione che è stata divelta per circa trenta metri.

Il passeggero - un ventinovenne - è rimasto gravemente ferito e i medici dell’ospedale "Barone Lombardo" di Canicattì mantengono la prognosi riservata anche se non sembra in pericolo di vita.

Il conducente della moto - un ventunenne - ha riportato invece vari traumi e fratture, ma i sanitari dell’ospedale "San Giovanni di Dio" di Agrigento lo hanno giudicato guaribile in circa 40 giorni.

