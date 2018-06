Agrigento, nuovo blitz contro parcheggiatori e ambulanti abusivi

Abusivismo commerciale e parcheggiatori abusivi perennemente in agguato. Ancora una volta gli agenti della «Volanti» hanno assestato un paio di colpi per tentare di sradicare i due illegali fenomeni che ad Agrigento fanno da padrone. Il questore Maurizio Auriemma, fin dal suo insediamento, ha voluto che si ponesse la lente d’ingrandimento anche su queste realtà che – oltre ad essere, appunto, illegali - tanto infastidiscono i commercianti e gli automobilisti: gli agrigentini in generale dunque. In piazza Vittorio Emanuele, i poliziotti della sezione «Volanti» – coordinati dal commissario capo Francesco Sammartino – hanno sorpreso un parcheggiatore abusivo che altro non è che una loro vecchia conoscenza. L’uomo, agrigentino d’adozione, era stato già destinatario di un «Daspo urbano».

Daspo che ha appunto violato perché fino a giorno 14 non avrebbe potuto più far ritorno in quella che era la sua tradizionale location. Gli agenti gli hanno elevato una sanzione di mille euro e un ordine di allontanamento per 48 ore. La sua posizione è ancora al vaglio. Rischia il rinnovo del «Daspo urbano» o peggio ancora una denuncia penale.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE