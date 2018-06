Tentato furto in un vivaio a Licata, in manette un 50enne

È stato sorpreso dai carabinieri di notte dentro un vivaio con coltello in pugno in via Palma a Licata, mentre tentava di rubare. Così è finito in manette Giuseppe Oliveri, di 50 anni, con l’accusa di tentato furto aggravato.

I militari della stazione di Licata durante un servizio di controllo del territorio si sono accorti che la recinzione del vivaio era stata recisa all'interno di della struttura di via Palma.

I carabinieri si sono insospettiti e hanno deciso di effettuare un accurato sopralluogo. Sono scesi dall'auto di servizio e hanno notato strani movimenti all’interno proprio del vivaio. I due militari hanno scovato un uomo nascosto tra alcune piante, nel tentativo di sfuggire alla vista dei carabinieri.

Nel corso della perquisizione personale, dalle sue tasche è saltato fuori un coltello a serramanico, subito sequestrato dai militari. L’autorità giudiziaria, in attesa dell’udienza di convalida, ha disposto che l’uomo venga posto agli arresti domiciliari.

S.I.

© Riproduzione riservata