"Struttura non sicura": chiuso il palazzetto dello sport di Racalmuto

«Le condizioni di sicurezza non consentono l’apertura della struttura sportiva». È con questa lapidaria motivazione che ieri il dirigente Amelia Scibetta del settore Attività Culturali e Sportive del Libero consorzio comunale di Agrigento ha disposto la chiusura immediata del palazzetto dello sport «Gigi Salemi», in contrada Bovo a Racalmuto, di proprietà dell’ex Provincia.

La chiusura è stata disposta dopo un sopralluogo dei tecnici del Libero consorzio. Servono lavori di manutenzione alla struttura sportiva – che già nel 2009 aveva fatto registrare problemi, carenze e disservizi -, ma il Libero consorzio comunale non ha i soldi. E per ora – e in coincidenza con il periodo estivo, quando di fatto la struttura sportiva viene usata poco o niente, - il palazzetto dello sport «Gigi Salemi» resterà chiuso.

