Trasferimento del mercato di Favara, braccio di ferro tra Comune e commercianti

Nell'impossibilità di tenere sotto controllo tutta la vasta area in cui si svolge il mercato settimanale, che cade nelle giornate di venerdì, l’amministrazione comunale ha deciso di spostarlo in altri luoghi. E per far ciò ha convocato una delegazione di ambulanti e loro sindacati. L’idea è di trasferire il grande mercato all’aperto tra viale Stati Uniti e via Prampolini o lungo il viale Cicero e De Francisca, arteria di recente realizzazione che si diparte dal liceo «M.L. King» per arrivare al piazzale Giochi Olimpici, proprio di fronte allo stadio comunale. Le nuove aree indicate dall’amministrazione comunale sono al momento al vaglio dei commercianti itineranti che si sono riservati di dare una risposta anche se non mancano le resistenze di chi teme di potere avere assegnato uno stallo decentrato.

