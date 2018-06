Fortitudo Agrigento, il capitano Evangelisti a un passo dal rinnovo

Marco Evangelisti e la Fortitudo Moncada sono ad un passo dal rinnovo. Manca solo l’ok del presidente Salvatore Moncada e poi via libera ad un contratto a lungo termine. Le ultime indiscrezioni parlano infatti di una possibile accelerata dell’operazione, che potrebbe avere il suo epilogo nelle prossime ore. Si valutano i dettagli ma l’intesa di massima è stata raggiunta. Le differenze tra domanda e offerta sono minime e l’affare sembra destinato ad andare in porto nei prossimi giorni, tanto più che le parti sono intenzionate a continuare un legame iniziato ben quattro anni addietro.

Per la guardia toscana, come vociferano anche i tifosi, si parla di un triennale. Una proposta irrinunciabile considerato che nel recente periodo nessuna società di A2 si lega ai suoi atleti per periodi così lunghi.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE