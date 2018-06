Coro di "no" contro le trivellazioni ad Eraclea Minoa, appello alle amministrazioni comunali

Un coro di «no» alle trivelle a ridosso della foce del Platani per la ricerca di sali potassici e alcalini. «Siamo totalmente contrari a questo ennesimo attacco al patrimonio naturalistico siciliano che dimostra una volta di più le gravi lacune in termini di conoscenza dello stesso da parte della Regione Siciliana, impugneremo il provvedimento assunto dall’Arta». È questa la reazione dei vertici di Legambiente Sicilia alla «recentissima comunicazione dell’assessorato regionale al Territorio e Ambiente relativa all’assentita procedibilità dell’istanza di valutazione di impatto ambientale presentata da General Mining Research Italy srl sul permesso di ricerca per sali potassici ed alcalini ad Eraclea nel territorio dei comuni di Cattolica Eraclea e Ribera».

