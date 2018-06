Fortitudo Agrigento in ansia per Evangelisti, il capitano valuta altre proposte

Settimana decisiva per la Fortitudo Agrigento. L’obiettivo è quello di completare la batteria degli italiani entro la fine del mese per poi concentrarsi sulla scelta degli americani. Dopo Lorenzo Ambrosin, Simone Pepe e Giacomo Zilli, la società, in prima battuta, vorrebbe rinnovare il contratto a chi ha vestito la canotta biancoazzurra la scorsa stagione. Si vorrebbe trattenere il capitano Marco Evangelisti, il quale però si sarebbe preso un po’ di tempo per poter valutare la nuova proposta. Il ds Cristian Mayer e il coach Franco Ciani, prima di mettere mani allo scacchiere, attendono la decisione del capitano. Ovviamente se, ipotesi improbabile, Evangelisti dovesse decidere di cambiare aria, bisognerà colmare il vuoto con un giocatore della stessa esperienza e temperamento.

