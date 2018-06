Agrigento, approvato il progetto Girgenti: via alla riqualificazione del centro storico

La prima fase di trasmissione della documentazione alla presidenza del Consiglio dei ministri è conclusa. «Girgenti» – il programma di riqualificazione del centro storico della città dei Templi – è pronto a partire. I lavori inizieranno non appena arriverà l’anticipazione del 20 per cento dei 15 milioni e 800 mila euro. L’obiettivo generale è la riqualificazione di parti di un centro storico degradato. All'interno del progetto trovano posto gli interventi di riqualificazione del tessuto urbano nelle zone di via Duomo e aree comprese tra la via De Castro e la via Sant’Alfonso, nella zona delle vie Saponara, Santa Maria dei Greci, salita Sant’Antonio, vie Serroy e Santa Sofia e nel percorso tra la piazzetta antistante il palazzo Tommasi e la via Atenea.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE