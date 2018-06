Affidata a una società privata la gestione del Carnevale estivo di Sciacca

Una società temporanea di scopo, composta dai carristi, gestirà l’edizione estiva del Carnevale di Sciacca, in programma dal 27 al 29 luglio. Il Comune darà un contributo di 35 mila euro e risparmierà rispetto alla spesa complessiva che era prevista nell’ipotesi di organizzazione da parte dello stesso ente, fissata in 120 mila euro. È la novità venuta fuori nelle ultime ore e confermata anche dal vice sindaco e assessore comunale al Turismo, Filippo Bellanca. Bisognerà, però, aspettare la richiesta ufficiale da parte dei carristi che è attesa domani a palazzo di città. Non è andata in porto, invece, la proposta avanzata da una società che si era fatta avanti per la gestione della festa. Alcuni servizi verrebbero svolti, comunque, da un’altra società con la quale i carristi hanno formalizzato un protocollo d’intesa.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE