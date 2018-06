A Lampedusa il "Mosaico dell'umanità" dell'artista Joppolo

Ha un titolo che racchiude il senso dell’opera: «Mosaico dell’umanità». E' un’istallazione di Roberto Joppolo, artista viterbese, che sarà collocata nell’isola di Lampedusa il prossimo 20 giugno in occasione della giornata mondiale del Rifugiato.

L’iniziativa è stata presentata a Viterbo alla presenza del sindaco dell’isola, Totò Martello.

L’opera è formata da tasselli in ceramica policroma. Rappresentano i volti dell’umanità che convergono verso la figura del papa, simbolo di fraternità universale. Alta 2,5 metri, con una struttura in ferro a forma di croce latina, è stata realizzata in tre esemplari. Uno sarà installato a Lampedusa, terra di approdo e di accoglienza per migliaia di migranti. Un’altra è a Viterbo, città dei papi, la terza sarà collocata a San Josè di Costa Rica, sede della Corte inter-americana dei Diritti umani.

Alla presentazione dell’opera sono intervenuti, oltre a Martello, l’assessore alla cultura di Viterbo, Antonio Delli Iaconi, il vicario della diocesi don Luigi Fabbri, il direttore artistico del «Museo Roberto Joppolo», Vittorio Joppolo, e l'amministratore delle Terme dei papi Marco Sensi.

