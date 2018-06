Sosta selvaggia ad Agrigento, arrivano dieci nuovi parcometri

Dieci nuovi parcometri sono stati noleggiati dal Comune di Agrigento per la frazione di San Leone al fine regolarizzare la cattiva abitudine del parcheggio selvaggio e per fare cassa con il turismo balneare nella costa agrigentina. Dopo l’esperimento dello scorso anno, è entrato in vigore a partire dalla prima settimana di giungo il parcheggio a pagamento lungo viale delle Dune e in altri punti della frazione balneare che sembra aver acquistato di nuovo una certa attrattiva dopo anni bui condizionati da un mare poco limpido a causa dell’inquinamento. Le strisce blu nei punti cruciali della frazione vogliono mettere ordine in un luogo dove, durante l’estate, soprattutto nel weekend, regna il caos tra auto parcheggiate male e parcheggiatori abusivi .

