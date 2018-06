Spazzatura in strada e netturbini in sciopero nell'Agrigentino

La discarica sub comprensoriale di contrada Matarana, a Siculiana, è chiusa. Si attende la proroga del presidente della Regione affinché la ditta Catanzaro che gestisce l’impianto possa riaprire i cancelli, consentendo il conferimento della spazzatura.

Da Sciacca a Canicattì, passando per Porto Empedocle, non soltanto si stanno vivendo giorni di disagio ma torna a farsi sentire, e a gran voce, l’esasperazione per le condizioni igienico-sanitarie dei cittadini.

