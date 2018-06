Comune senza fondi: annullato il "Melt Fest" a Licata

Salta per mancanza di fondi da parte del Comune, “Melt Fest”, Mediterraneo, Identità e Contaminazioni”, la manifestazione organizzata lo scorso anno a Licata, per la prima volta, dal comitato “Angolo del Gusto” e dall’associazione “Qanat”, per promuovere l’integrazione tra i popoli ed il territorio, partendo dai dolci di derivazione araba. Nei due giorni della prima edizione di “Melt Fest” (8 e 9 luglio 2017), quando chef e pasticceri hanno partecipato alla gara, preparando dolci da sottoporre alla giuria presieduta dallo chef 2 Stelle Michelin Pino Cuttaia, è stata registrata la presenza di 3.000 visitatori.

