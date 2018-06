A Siculiana Marina una tartaruga depone le uova sulla spiaggia

Le tartarughe caretta caretta hanno nidificato la notte del primo giugno 2018 intorno alle 22 nella spiaggia di Siculiana Marina. Lo comunica l’associazione ambientalista Mareamico di Agrigento. “Si è ripetuto un miracolo della natura, la deposizione di un centinaio di uova sulla spiaggia di Siculiana marina in provincia di Agrigento, a pochi passi dalla riserva di Torre salsa. E tutto questo nonostante l'uomo tenti sempre di distruggere l'ambiente costiero - spiegano da Mareamico - costruendo in spiaggia, inquinando il mare e piazzando le reti a pochi metri dalla costa”.

L’associazione ambientalista ha ripreso le immagini di una esemplare di tartaruga adulta che di sera vicino al prima accesso al lido in prossimità di un muretto ha deposto le sue uova. La zona di giorno è stata recintata per evitare che i bagnati le possano danneggiare.

La tartaruga depone le uova a Siculiana Marina: il video di Mareamico

“Speriamo che tutto vada bene così da avere tra 60/90 giorni diverse decine di tartarughine in giro per il mondo”, concludono da Mareamico. Lo scorso anno a fine luglio sulla spiaggia di Renella a Capo San Marco vicino Sciacca sulla spiaggia un'altra tartaruga caretta caretta aveva oltre 100 uova di tartaruga.

Due volontarie del progetto Tartalife del Libero Consorzio avevano vigilato la zona per tutto il giorno. Anche in quella occasione erano arrivati subito alcuni volontari del Wwf che avevano messo in sicurezza le uova, con una recinzione.

© Riproduzione riservata