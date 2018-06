Lello Analfino&Tinturia ospiti in Belgio per la "Giornata Italiana"

L'idea della "Giornata Italiana" nasce nel 2004 su iniziativa del Console Generale d'Italia Liegi-Lussemburgo, Marco Rusconi. Il desiderio era quello di proporre un evento aperto a tutti che fosse vicino alla ricorrenza del 2 giugno, data della festa nazionale italiana, per permettere di riunire la comunità italo-belga. Da allora la manifestazione si svolge ogni anno presso l’ex miniera di carbone Blegny Mine, diventata museo patrimonio mondiale dell'Unesco ed è organizzata dalla Fondazione Euritalia, presieduta da Dominique Petta, Console Onorario d'Italia Liegi-Lussemburgo: prevede due giornate di eventi culturali, gastronomici (con produttori che arriveranno direttamente dalla Sicilia) e musicali con l’esibizione di diversi artisti italiani.

Quest’anno la regione ospite d’onore della manifestazione sarà infatti la Sicilia con Palermo Capitale italiana della Cultura 2018. Lello Analfino&Tinturia, con Giovanni Caccamo e il gruppo Calandra & Calandra, saranno gli artisti che rappresenteranno l’isola con i loro concerti del 2 e 3 giugno. Un ringraziamento va all’attenzione del regista e produttore di cinema e teatro Luca Vullo, ideatore del progetto “Sicilian mood: Music, Style and Culture from the Island che ospiterà i Tinturia il 10 giugno a Londra.

© Riproduzione riservata