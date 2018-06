Erogazione dell'acqua limitata ad Agrigento, Sciacca e Ribera: disagi in vista

Disagi nell'erogazione dell'acqua ad Agrigento, nelle zone servite dai serbatoi Itria,

Madonna delle Rocche e Forche. Girgenti Acque, che gestisce il servizio idrico nell'Agrigentino, comunica che, a causa una minore fornitura idrica da parte di Siciliacque, non sono stati raggiunti i livelli ottimali di acqua. "Tale inconveniente potrà, di conseguenza, non consentire il regolare svolgimento delle turnazioni idriche previste, per la giornata di oggi", si legge in una nota della società , nelle zone servite dai serbatoi su indicati.

Intanto, un guasto elettrico negli impianti di sollevamento dei pozzi Carboj del Comune di Sciacca provocherà limitazioni o slittamenti nei turni 9 di contrada Foggia e turno 10 di San Marco.

Infine, a causa di livelli insufficienti al serbatoio “Scirinda nuovo”, nel comune di Ribera, per mancata fornitura idrica da parte di Siciliacque S.p.A., sono stati chiusi in anticipo i turni di erogazione Zona 2 S. Antonino e Zona 3 Campo S. Isabella.

