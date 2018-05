Sorpreso con un etto di hashish ad Agrigento, arrestato pusher straniero

I carabinieri di Agrigento lo hanno sorpreso in pieno centro con addosso sei stecche e un panetto di hashish. Sono così scattate le manette per un 19enne originario del Gambia, Rammeh Fakebba, arrestato con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

Già da qualche giorno i militari stavano pedinando il giovane, ospite di una comunità di accoglienza, sospettato di essere il pusher che rifornisce la piazza del capoluogo di provincia. I servizi di osservazione svolti dai carabinieri in borghese hanno confermato l’esistenza di movimenti sospetti, in particolare di alcuni giovani che entravano in contatto con il cittadino gambiano.

Così poco prima che le dosi di hashish venissero vendute, cinque carabinieri hanno accerchiato e bloccato lo straniero in pieno centro mentre stava per disfarsi della droga, tentando di nasconderla in alcune intercapedini delle pareti di un edificio abbandonato.

Nel corso della perquisizione, oltre alla droga dal peso complessivo di quasi un etto, i carabinieri hanno trovato nelle tasche del giovane anche 150 euro in contanti, ritenuti frutto della illecita attività. La sostanza stupefacente sequestrata era destinata a rifornire la “piazza” della movida agrigentina. Il giovane si trova ora in carcere, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria

