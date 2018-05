Basket, Fortitudo Agrigento al lavoro sul mercato per migliorare la rosa

Agrigento continua a tessere la propria tela tra presente e futuro e senza tralasciare i dettagli. Franco Ciani e Cristian Mayer sono già al lavoro per costruire e migliorare sensibilmente il roster che andrà ad affrontare la prossima stagione. L’obiettivo è quello di completare l’intelaiatura di base entro fine giugno, in modo da chiudere il mercato già a metà luglio. Prima la batteria d’italiani, poi spazio alla coppia di americani. La conferma di Marco Evangelisti e uno tra Tommaso Guariglia e Giacomo Zilli, al momento rappresentano i due nodi da sciogliere: con il toscano c'è ottimismo, anche se la Moncada sta valutando anche altri profili che sono in procinto di cambiare squadra.

