A Sciacca raccolta differenziata anche al cimitero

L’assessore comunale all’Ambiente, Paolo Mandracchia, spinge ancora sulla differenziata ed i contenitori per separare i rifiuti arrivano anche al cimitero: i fiori da una parte e la carta dall’altra.

La differenziata al cimitero

Nei viali del cimitero ci sono diversi contenitori per separare i rifiuti. Capita anche di trovarli stracolmi, ma, intanto, anche questo è un segnale per migliorare la differenziata. A poca distanza dal cimitero in particolare il fine settimana si vedono rifiuti abbandonati da parte di chi si ostina a non voler fare la differenziata, ma i controlli, assicurano dalla Polizia municipale, vengono effettuati e presto entreranno in azione le telecamere.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE