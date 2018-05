Guasti e manutenzione: disagi nella distribuzione dell'acqua a Sciacca, Sambuca e Favara

Nuovi disagi nell'erogazione dell'acqua nell'Agrigentino. A comunicarlo è la società Girgenti Acque, che in una nota annuncia di aver riscontrato un guasto elettrico agli impianti di sollevamento dei pozzi Carboj a Sciacca.

A causa di questo problema, nella giornata odierna, si avranno possibili slittamenti della turnazione idrica prevista. I tecnici dell'azienda sono già sul posto per riparare il guasto, la distribuzione tornerà regolare non appena terminate le operazioni di manutenzione.

Problemi anche a Sambuca di Sicilia dove, a causa di un intervento di manutenzione sulla condotta principale, si sta procedendo allo spegnimento delle pompe del sollevamento Conserva. Anche qui previsti slittamenti della della turnazione idrica prevista.

Infine è temporaneamente sospesa la distribuzione idrica a Favara, dove gli operatori di Girgenti Acque stanno intervenendo in via Petrusella, territorio del Comune di Aragona, per la riparazione di una perdita riscontrata sull'acquedotto Voltano.

© Riproduzione riservata