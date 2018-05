Università di Agrigento, si punta all'avvio di nuovi corsi in autunno

Il prossimo autunno potrebbero essere già operativi dei nuovi corsi di laurea al Consorzio universitario di Agrigento. Tutto frutto della convenzione stipulata tra il Cua e l'università romena «Dunarea» di Galati nei mesi scorsi. I primi sopralluoghi tecnici per rendere operative le aule e i laboratori dovrebbero iniziare a fine giugno. La sede: quella attuale di via Quartararo, a Calcarelle. Obiettivo sarebbe l'avvio di un corso in Ingegneria Agroalimentare triennale, con tre specializzazioni biennali dedicate a singoli settori. Ma il progetto dell’università l'università romena è ancor più radicato nel territorio.

