Ospedale di Sciacca, arrivano quattro nuovi medici per il pronto soccorso

Ha attraversato momenti di grave crisi per un organico ridotto il pronto soccorso dell’ospedale Giovanni Paolo II di Sciacca, ma adesso la situazione è migliorata, con l’arrivo di quattro nuovi medici, ed è imminente l’attivazione dell’astanteria. Cittadinanzattiva ha premiato lo sforzo svolto dal personale, anche in momenti di difficoltà, assegnando il premio «Eccesso di Cittadinanza» a medici e infermieri del reparto. La consegna è avvenuta nell’ambito dell’assemblea sul tema «La salute è un diritto per tutti ?» alla quale è intervenuta anche la vice presidente regionale, Maria Grazia Cimino.

