Giovane di Porto Empedocle azzannato da un pitbull, salvato a Palermo

Un ventunenne, F. F., è stato azzannato da un pitbull a Porto Empedocle. Momenti di paura per il giovane che è stato morso al petto e alla trachea, le sue condizioni sono apparse subito gravi ed è stato portale all'ospedale San Giovanni Di Dio di Agrigento. Da lì il trasferimento al Civico di Palermo, struttura meglio attrezzata. Adesso non è più in pericolo di vita, nel frattempo l'animale, che non aveva mai dato segnali di aggressività in passato, è stato sequestrato. Ulteriori dettagli nell'edizione odierna del Giornale di Sicilia.

