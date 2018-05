Carnevale estivo di Sciacca, il Comune cerca fondi e va a caccia di sponsor

Troppo costoso per il Comune il Carnevale estivo, poco meno di 40 mila euro per la sola sistemazione dei tre carri allegorici classificati ai primi posti e che dovranno sfilare e così l’ente ha deciso di aprire ai privati. E tra i gruppi che si stanno organizzando anche alcuni tra quelli che realizzano i carri allegorici. Sarebbe in fase avanzata un’ipotesi di accordo, addirittura, tra otto associazioni culturali che realizzano carri allegorici. Intanto, con una comunicazione pubblicata sul sito internet del Comune e facendo seguito a un atto di indirizzo dell’amministrazione comunale, il dirigente del settore Turismo e Spettacolo, Michele Todaro, ha invitato i privati ad avanzare delle proposte al Comune per l’organizzazione del Carnevale estivo 2018.

