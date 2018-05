Furti in trasferta a Cammarata, pena per 6 favaresi

Sei condanne per direttissima per un furto in trasferta in un supermercato di Cammarata: sono state decise, nel pomeriggio, dal giudice monocratico Gianfranca Claudia Infantino che ha ratificato due patteggiamenti e inflitto pene fino a 7 mesi e 15 giorni, ben più severe - nonostante, peraltro, in tutti i casi fosse prevista la riduzione di un terzo per il rito - di quelle proposte dal pubblico ministero Alfonsa Fiore al termine della requisitoria.

Gli arresti sono stati eseguiti dai carabinieri lo scorso 27 marzo.

