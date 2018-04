Venditori ambulanti abusivi ad Agrigento, scattano i controlli a San Leone

AGRIGENTO. La «guerra» ai commercianti ambulati abusivi è stata dichiarata, venerdì, durante un vertice in Questura. Ieri, primo giorno di controlli congiunti ad opera della polizia di Stato, dei vigili urbani, dei carabinieri e della Guardia di finanza, San Leone appariva come liberata dall’abusivismo commerciale.

Gli ambulanti – sia durante la mattinata che durante il pomeriggio e la sera – non hanno avuto, di fatto, neanche il tempo per montare le proprie bancarelle e mettere in bella mostra e dunque in vendita la mercanzia, naturalmente dalle marche rigorosamente contraffatte. Gli esercenti, abusivi, alla vista dello schieramento interforze hanno preferito fare dietro-front e non hanno neanche cercato di eludere i controlli. Sarebbe stato, del resto, praticamente impossibile.

