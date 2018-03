Racalmuto, via ai lavori nel teatro

RACALMUTO. Il teatro “Regina Margherita” di Racalmuto è tornato ad essere un cantiere.

Sono iniziati i lavori per ottenere il certificato di prevenzione degli incendi: il trattamento della parti strutturali con la vernice resistente al fuoco e l’installazione degli evacuatori di fumo che dovranno essere innalzati con una gru e collocati sul tetto.

Interventi decisivi per poter ottenere l’agibilità per i pubblici spettacoli e, dunque, per far riaprire il teatro tanto caro a Leonardo Sciascia.

