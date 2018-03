"Street control" ad Agrigento, scoperte cinque auto senza assicurazione

AGRIGENTO. In quella che è stata la prima giornata di monitoraggio con lo «Street control» la polizia municipale di Agrigento elevò 200 contravvenzioni, per il mancato rispetto del codice della strada, in appena 4 ore.

Fra il centro cittadino e il Villaggio Mosè, vennero scovate una decina di auto, alcune in circolazione, altre posteggiate, senza la revisione; qualche mezzo senza assicurazione e tutte le altre macchine erano state lasciate in divieto di sosta o in doppia e tripla fila.

Martedì, al nuovo utilizzo dell’apparecchiatura tecnologicamente sofisticata, sono state invece ben 5 le autovetture trovate prive dell’indispensabile copertura assicurativa. Le utilitarie erano posteggiate in piazza Ravanusella e nelle vie Crispi, Polibio e Regione Siciliana.

