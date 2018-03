Licata, in paese partirà la raccolta differenziata

LICATA. Mentre la città si sta lasciando alle spalle l’ennesima, pesante emergenza rifiuti, si inizia a programmare la raccolta differenziata. Il 31 marzo scatterà l’ora X per le attività commerciali, poi toccherà ai cittadini.

«Se non avviamo la differenziata nel futuro saremo sommersi dai rifiuti perché non ci sono bacchette magiche – spiega il commissario straordinario Brandara – abbiamo convenuto di iniziare dalle utenze commerciali ma il nostro obiettivo a stretto termine è quello di decurtare di almeno un venti per cento la quantità di rifiuti da conferire in discarica».

