Moncada Agrigento discontinua e poco lucida, la Virtus Roma ne approfitta

ROMA. L'orgoglio di una Virtus Roma mai doma che lotta per mantenere la serie A è uno scoglio insormontabile per una Moncada Agrigento discontinua e poco lucida nei momenti importanti.

Il neo-coach Bucchi trova dai suoi una prestazione di grande generosità che mette al tappeto Agrigento, sconfitta per 89-72. La Fortitudo paga più di tutto un disastroso ultimo periodo sia in attacco che in difesa.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE