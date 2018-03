A Canicattì si completa la giunta, il sindaco nomina un nuovo assessore

CANICATTÌ. Questa mattina la giunta comunale di Canicattì dovrebbe ricostituirsi ad interezza dopo le recenti dimissioni, rimozioni e defenestrazioni.

L’appuntamento è per le 11 nella sala giunta al primo piano del palazzo comunale di corso Umberto I dove hanno sede gli uffici politici, di segretaria e trasparenza dell’ente locale guidato dal giugno 2016 dal sindaco Ettore Di Ventura del Partito democratico sostenuto in campagna elettorale anche da due liste civiche di cui solo una è arrivata a conquistare la rappresentanza in consiglio.

Il nuovo assessore, l’undicesimo dell’amministrazione Di Ventura, sostituirà il perito agrario Pietro Sabatino che dopo circa un mese dall'incarico è stato costretto a lasciare per «sopravvenuti inconciliabili impegni professionali».

