L'Akragas fa visita alla Juve Stabia, Russello: "Cercheremo di fare punti"

AGRIGENTO. Partenza in pullman questa mattina con sosta a Cosenza per il pranzo e un po’ di riposo prima di proseguire il viaggio. La trasferta campana dell’Akragas, che domani pomeriggio affronterà la Juve Stabia, non è stata anticipata al venerdì come ipotizzato nei giorni scorsi. L’allenatore Lello Di Napoli, anche ieri pomeriggio, ha svolto una seduta di allenamento allo stadio Esseneto.

Lavoro principalmente tecnico e tattico con partitella finale a campo ridotto per tentare di mettere in pratica gli schemi provati poco prima. Di Napoli non sembra intenzionato a cambiare la squadra rispetto a quanto visto sabato scorso contro il Lecce. «La gara contro i giallorossi – commenta il responsabile dell’area tecnica Ernesto Russello – ci ha dato la consapevolezza di avere ancora tutti i mezzi per lottare e conquistare quei punti che ci servono per portare a casa l’obiettivo di centrare i play out. Sappiamo che sarebbe un miracolo ma la squadra è viva e i giocatori hanno una grande voglia di dimostrare le loro capacità e la loro professionalità».

