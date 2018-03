Montevago, finanziamento da 929 mila euro per la strada Capparrina

MONTEVAGO. Montevago Terme è tra i beneficiari dei finanziamenti per il restyling della viabilità rurale previsti dal Psr Sicilia 2014-2020. Il progetto per i «lavori di costruzione ex novo e ristrutturazione della strada Capparrina - Sajaro» è stato ammesso al finanziamento nell’ambito della misura del Piano sviluppo rurale che prevede «sostegno a investimenti nell'infrastruttura necessaria allo sviluppo, all'ammodernamento e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura» e in particolare nell’azione per la «viabilità interaziendale e strade rurali per l’accesso ai terreni agricoli e forestali».

Il progetto, redatto dall'ufficio tecnico comunale, prevede interventi strutturali, opere di messa in sicurezza della strada Sajaro e rifacimento ex novo della strada Capparrina per un costo totale, interamente finanziabile, di 929 mila 905 euro.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE