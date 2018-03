Festa della donna, tante iniziative in tutta la provincia di Agrigento

AGRIGENTO. Otto marzo, donne al centro, donne protagoniste. Sono diverse le iniziative programmate domani nell’Agrigentino per ricordare la giornata internazionale della donna. Momenti di confronto, approfondimenti culturali e non solo convegni. Nel pomeriggio di domani alle 16, nella sala «Aldo Moro» del Giardino Botanico del Libero Consorzio Comunale di Agrigento, si terrà il primo «happening» dal titolo «Riparti da te. Come ritrovarti e sviluppare il tuo potenziale».

Formatrice dell’evento è Luana Landolina, allenatrice mentale che, in compagnia di Chantal Beltrami, leader yoga della risata e Vivian Miliziano e insegnante Odaka Yoga, farà vivere ai partecipanti un’esperienza di benessere, movimento, motivazione, chiarezza e miglioramento in quattro incontri tematici: Accorgersi, Ritrovarsi, Liberarsi e Potenziarsi.

