Akragas, Di Napoli ci crede: "Possiamo agganciare i playout"

AGRIGENTO. “Se ci credo ancora? Certo, se domenica sera i dirigenti di una squadra come il Lecce mi hanno fatto i complimenti per come siamo scesi in campo è normale che ci credo anche perché il regolamento ci dice che bastano pochi punti per agganciare i play out”. L’allenatore dell’Akragas, Lello Di Napoli, carica l’ambiente nonostante i risultati sul campo e la classifica dicano che solo un miracolo può salvare la formazione agrigentina dalla retrocessione in Serie D.

La squadra, inevitabilmente, ha risentito sia dell’esilio a Siracusa, imposto dal consiglio federale per il mancato adeguamento dello stadio Esseneto dove manca l’impianto di illuminazione, e della crisi societaria dovuta al disimpegno dell’attuale proprietà.

