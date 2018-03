"Mandorlo in fiore" ad Agrigento, oggi si accende il tripode dell'amicizia

AGRIGENTO. È il grande giorno. Quello in cui verrà acceso il Tripode dell’amicizia. E «I bambini del mondo» che, sabato scorso, hanno aperto la settantatreesima edizione del «Mandorlo in fiore» si preparano a lasciare il testimone – o meglio la fiaccola per accendere il Tripode – ai loro colleghi più grandi.

Accesso gratis alla Valle dei Templi, oggi – a partire dalle 17, dal lato del tempio di Giunone o dall’ex Scuola rurale – per assistere a quello che è uno dei momenti più significativi della kermesse del folclore. L’accensione del Tripode dell’amicizia rinnova, concretamente, la speranza di pace e fratellanza fra popoli.

