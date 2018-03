Guida in stato di ebbrezza, in 4 denunciati ad Agrigento

AGRIGENTO. Uno – un ventiquattrenne di Agrigento – è stato «pizzicato» mentre, alla guida della sua Volkswagen Polo, aveva imboccato contromano la bretella stradale che dalla statale 189 porta sulla 122 per Raffadali. Un altro – un muratore quarantaduenne – è stato fermato e controllato lungo il viale Leonardo Sciascia, al Villaggio Mosè, ed è trovato non soltanto alla guida di un’autovettura che risultava essere posta sotto sequestro, ma un mezzo che privo di polizza assicurativa.

Sono stati complessivamente quattro gli automobilisti, fra i quali una donna, che sono stati denunciati, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento per guida in stato di ebbrezza. La polizia Stradale di Agrigento, coordinata dal vice questore aggiunto Andrea Morreale, durante il week end, ha schierato le proprie pattuglie – comprese quelle del distaccamento di Canicattì – sulla città dei Templi.

