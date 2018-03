Podismo, al via da Agrigento il Grand Prix Sicilia di maratonine

AGRIGENTO. Con la XV edizione della Mezza maratona della Concordia, prende il via domenica 4 marzo da Agrigento, il 17° Grand Prix Sicilia di maratonine Senior/Master. Otto le prove (tutte nel calendario della FIDAL), due le gare che faranno esordio nel circuito, quella di Cefalù e di Donnalucata. Un viaggio attraverso sette province siciliane tra sport, turismo, cultura e aggregazione.

Il via dunque domenica da Agrigento, con subito un record, quello degli oltre 1000 atleti iscritti, in rappresentanza di 125 squadre. Un appuntamento atteso, quello della mezza agrigentina organizzata dal GS Valle dei Templi, con partenza da San Leone (ore 9.30 da viale Falcone Borsellino) e il magico attraversamento della Valle dei Templi. Il 25 marzo subito la prima delle due novità, la 1a Mezza Maratona Riviera di Ponente che avrà come splendida location il lungomare di Donnalucata.

Il 22 aprile appuntamento a Marsala con la quinta edizione della Maratonina del Vino, organizza la Marsala Doc. Due giugno, Festa della Repubblica con l’ottava Mezza Maratona Città di Enna, organizzata dall’Atletica Enna e che si correrà, come da tradizione, all’interno dell’autodromo di Pergusa. Dopo la pausa estiva, si tornerà a correre il 16 settembre a Cefalù con la 1° Trofeo Maratonina Perla del Tirreno; ad organizzare l’evento un binomio di società, la Murialdo Cefalù e l’Universitas Palermo.

Il 7 ottobre, la terza edizione della Maratonina di Sciacca Terme, con l’organizzazione de La Tartaruga Sciacca. Finale di campionato fra tradizione e continuità: il 28 ottobre la settima edizione della Maratonina Blu Jonio (organizza la Podistica Jonia Giarre) e il 2 dicembre a Gela con la 5a Maratonina del Golfo, organizzata dall’Atletica Gela.

Come già avvenuto nella passata stagione, al termine di ogni gara verrà assegnata la maglia Oro sulla base dei tempi reali assoluti delle classifiche maschili e femminili, un po’ come avviene al Giro d’Italia. Prevista anche un classifica a punti che, a fine campionato, vedrà andare in premiazione i primi 8 atleti classificati (uomini e donne) di ciascuna categoria, le prime 10 società maschili e le prime 8 femminili.

