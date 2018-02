Akragas, Russello: "Crediamo nel miracolo salvezza"

AGRIGENTO. «Non è finita, cerchiamo punti per credere ancora nel miracolo salvezza e, in ogni caso, salvare la dignità e onorare una squadra e una città». Il responsabile dell’area tecnica dell’Akragas, Ernesto Russello, prova a scuotere l’ambiente dopo l’ennesima sconfitta e l’assoluta mancanza di notizie sul fronte della cessione al gruppo iraniano dal quale dipende la salvezza del titolo.

La squadra, ieri attorno alle 13, dopo la seduta di allenamento e il pranzo, è salita sul pullman per iniziare la lunga trasferta per Bisceglie. Il viaggio è iniziato con una mezz’ora di anticipo visto che diluviava lungo tutto il percorso. La squadra ha fatto la prima sosta a Cosenza dove ha alloggiato e questa mattina disputerà la seduta di rifinitura. Poi, dopo l’allenamento, completerà il viaggio per la Puglia, per la sfida di domenica sul campo del Bisceglie.

© Riproduzione riservata