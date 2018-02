Akragas, Di Napoli prova gli schemi per la sfida contro il Bisceglie

AGRIGENTO. In campo contro gli Allievi per provare schemi e situazioni tattiche in vista della trasferta di Bisceglie. L’allenatore dell’Akragas, Lello Di Napoli, mischia molto le carte e lascia poche indicazioni per comprendere quale potrà essere la formazione da schierare in Puglia.

La partitella, con due tempi di trentacinque minuti ciascuno, si è giocata peraltro al campo sportivo di Fontanelle dove le dimensioni del terreno di gioco sono ridotte. La squadra tornerà ad allenarsi questa mattina e subito dopo, intorno alle 13, partirà in pullman per la lunga trasferta in Puglia. La comitiva akragantina farà una prima sosta a Cosenza dove domani mattina svolgerà la seduta di rifinitura. I biancoazzurri raggiungeranno Bisceglie sabato sera per il ritiro pre-partita.

