Tassa sui rifiuti a Licata, cittadini in coda per contestare le bollette

LICATA. Si registrano lunghissime code davanti agli uffici della Municipia, società che riscuote i rifiuti per conto del Comune. Ormai da molti giorni non sono pochi coloro i quali, per prendere il posto, arrivano la sera precedente e trascorrono la notte in auto.

Tutti in coda per contestare le bollette «pazze» che sono state inviate ai cittadini. E dopo le lamentele dei licatesi, il commissario straordinario che amministra l’ente dopo la sfiducia ad Angelo Cambiano, l’onorevole Maria Grazia Brandara, ha convocato i vertici di «Municipia».

