Paura a Canicattì, spari intimidatori nel centro storico

CANICATTÌ. Si torna a sparare, a scopo intimidatorio, nel centro storico di Canicattì con la complicità delle tenebre. Un colpo di fucile è stato esploso nel cuore della notte tra mercoledì e giovedì nel popolare quartiere Borgalino nella parte alta di Canicattì.

Uno o più persone infatti hanno preso di mira la porta di accesso ad un immobile su più elevazioni. Immediato è scattato l'allarme dei residenti nella zona di via Salemi che hanno temuto il peggio pur non riuscendo a dare una precisa connotazione a quei rumori.

Sul posto in una decina di minuti sono giunti i poliziotti della sezione Volanti del commissariato per un primo sopralluogo e per raccogliere notizie utili alle prime indagini e tentare di arrivare all’autore dell’avvertimento.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE