Maltempo ad Agrigento, disagi sulla Provinciale 24

AGRIGENTO. Pioggia, vento e neve. Non manca nulla nell’Agrigentino, il maltempo imperversa dalla zona costiera fino all’area interna, dove si è registrata la prima nevicata in quota.

In particolare sulla provinciale 24 Cammarata-Santo Stefano di Quisquina, dove già dalle prime ore di ieri mattina hanno operato i cantonieri del Libero Consorzio Comunale di Agrigento per consentire il regolare transito degli autoveicoli che numerosi percorrono questa importante via di collegamento.

Il tracciato è stato liberato dalla neve nei punti più critici e cosparso di sale per evitare la formazione di ghiaccio, e già nella tarda mattinata il percorso non presenteva alcun problema.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE