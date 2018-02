Tentato furto e documenti falsi: due tunisini arrestati a Lampedusa

LAMPEDUSA. Era entrato in una villetta forzando la finestra, in una zona isolata a Lampedusa. Il ladro, un tunisino di 23 anni, che è stato preso e arrestato, ha cominciato a rovistare mettendo a soqquadro tutta le stanze, arraffando alcuni oggetti, e con uno zaino pieno s’imbatte in una pattuglia dei carabinieri in transito.

Il tunisino ha cercato di fuggire a piedi gettando lo zaino in un fosso, ma è stato raggiunto dai militari e perquisito. Così, dallo zaino di cui si voleva disfare, sono saltati fuori gli oggetti appena rubati. A quel punto, per il giovane tunisino sono scattate le manette per furto in abitazione. La refurtiva è stata restituita alla proprietaria dell’abitazione.

In un'altra operazione, i carabinieri di Lampedusa, durante un servizio di prevenzione, hanno fermato in pieno centro un tunisino, il quale alla richiesta dei documenti, ha esibito una carta d’identità francese apparentemente regolare, non spiegando le ragioni della sua presenza sull’isola. I militari hanno così deciso di accompagnarlo in caserma per ulteriori accertamenti. Da un’analisi attenta del documento e da alcune verifiche incrociate, è emerso che la carta d’identità esibita era contraffatta. Il tunisino era in realtà un ospite presso dell’hot spot, che aveva già in tasca il biglietto della nave per lasciare l’isola. Per l’uomo, di 26 anni, sono subito scattate le manette per possesso di documento d’identificazione falso.

