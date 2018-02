Area artigianale a Canicattì, via a vendite e affitti

CANICATTI'. Via libera alla vendita o locazione dei lotti nell’area artigianale di contrada Bastianella a Canicattì. È stato approvato dall’amministrazione comunale di Canicattì, guidata dal sindaco Ettore Di Ventura, l’avviso di bando pubblico per l’assegnazione delle aree del Piano per gli Insediamenti Produttivi.

Il bando è stato pubblicato sul sito del Comune a seguito della deliberazione del Consiglio comunale del 9 ottobre 2017 che ha approvato il Regolamento comunale per l'assegnazione delle aree del Pip di contrada Bastianella e con deliberazione della giunta municipale del 13 dicembre scorso si è proceduto alla rideterminazione dei prezzi di vendita e di cessione in diritto di superficie delle aree del Piano. Pertanto è indetto un bando per l'assegnazione dei lotti delle aree. I soggetti interessati possono presentare istanza al protocollo generale del Comune di Canicattì entro il 9 aprile.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE