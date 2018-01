Porto Empedocle, danneggiata l’auto del sindaco

PORTO EMPEDOCLE. Le hanno rigato la portiera della macchina mentre era, al lavoro, in Municipio. Nessun dubbio, non per il sindaco di Porto Empedocle Ida Carmina, sul fatto che il raid sia stato un gesto mirato.

E non è la prima volta che il capo dell’amministrazione, facente parte del movimento Cinque Stelle, finisce nel mirino. Lo scorso fine maggio, qualcuno si intrufolò all’interno della sua abitazione estiva. Misero tutto a soqquadro, ma non portarono via nulla. Allora, non risultò chiaro se si fosse trattato di un banale tentativo di furto o se dietro l’episodio potesse nascondersi un inquietante messaggio «a stare attenta».

